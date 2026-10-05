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ХОРОШЁВО-МНЕВНИКИ

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Собянин открыл международную железнодорожную платформу на вокзале Москва-Сити

Пассажиры из Беларуси смогут экономить до 30 минут при поездке через вокзал Москва-Сити по сравнению с маршрутом через Белорусский вокзал.

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