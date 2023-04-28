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Неслучайное признание: слова китайского дипломата о Крыме стали важным сигналом

Неслучайное признание: слова китайского дипломата о Крыме стали важным сигналом

Заявление посла КНР в Париже Лю Шайе касательно территориальной принадлежности Крыма является четко выверенным тактическим ходом со стороны Пекина.

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