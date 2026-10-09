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Кроссовер Tenet Plus L8 появится у дилеров в первой половине 2027 года

Кроссовер Tenet Plus L8 появится у дилеров в первой половине 2027 года

Новый флагманский кроссовер Tenet Plus L8 появится на российском рынке в первой половине 2027 года. Об этом сообщает Авто Mail со ссылкой на представителей бренда.

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