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Калужские новости

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Первая неделя осени в Калужской области будет теплой и сухой

Первая неделя осени в Калужской области будет теплой и сухой

Лето прошло, но жара решила задержаться в Калужской области. Как обещают синоптики, уже в первую неделю сентября станет чуть прохладнее, а осенних дождей пока не случитсяЛето прошло, но жара решила задержаться в Калужской области.

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