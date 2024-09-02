Первая неделя осени в Калужской области будет теплой и сухой

Лето прошло, но жара решила задержаться в Калужской области. Как обещают синоптики, уже в первую неделю сентября станет чуть прохладнее, а осенних дождей пока не случитсяЛето прошло, но жара решила задержаться в Калужской области.
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