«Сегодня я улетаю»: Трусова покинула Россию после расставания с Кондратюком

У юных фигуристов был красивый, но кратковременный роман. Александра Трусова соцсетиЕще недавно поклонники рыжеволосой бестии Саши Трусовой не могли нарадоваться, наблюдая развитие событий в ее отношениях с коллегой Марком Кондратюком.
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