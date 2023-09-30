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«Сегодня я улетаю»: Трусова покинула Россию после расставания с Кондратюком

«Сегодня я улетаю»: Трусова покинула Россию после расставания с Кондратюком

У юных фигуристов был красивый, но кратковременный роман. Александра Трусова соцсетиЕще недавно поклонники рыжеволосой бестии Саши Трусовой не могли нарадоваться, наблюдая развитие событий в ее отношениях с коллегой Марком Кондратюком.

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