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Паоло Банкеро: «В Дьюке чувствовал себя, как животное в зоопарке»

Новичок «Орландо» Паоло Банкеро признался, что ему не нравилось быть знаменитостью в университете, поскольку иногда он чувствовал себя «животным в зоопарке».

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