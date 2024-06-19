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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» выменял у СКА форварда Старкова на денежную компенсацию

25-летний игрок перешел в клуб из Владивостока, отыграв в Санкт-Петербурге один сезон.  В минувшем сезоне Старков провел 28 матчей за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 5 (4+1) очков.

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