Администрацию Владивостока через суд заставили оборудовать тротуар

Решением суда удовлетворен иск прокурора Первомайского района города Владивостока о возложении на администрацию города обязанности оборудовать тротуар на участке дороги по улице Борисенко во Владивостоке в районе бухты Патрокл, сообщает PRIMPRESS.
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