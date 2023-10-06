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Администрацию Владивостока через суд заставили оборудовать тротуар

Администрацию Владивостока через суд заставили оборудовать тротуар

Решением суда удовлетворен иск прокурора Первомайского района города Владивостока о возложении на администрацию города обязанности оборудовать тротуар на участке дороги по улице Борисенко во Владивостоке в районе бухты Патрокл, сообщает PRIMPRESS.

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