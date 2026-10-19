В Свердловской области за прошедшую неделю зарегистрировано 26,3 тысячи случаев ОРВИ, что ниже уровня предыдущей недели на 4,9% и ниже среднего многолетнего уровня на 11,9%.
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