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Ведущий НТВ Вячеслав Макаров — о шоу «Маска», КВН и будущем российского юмора

Ведущий НТВ Вячеслав Макаров — о шоу «Маска», КВН и будущем российского юмора

30 лет назад, 10 октября 1993 года, вещание начал телеканал НТВ. По этому случаю «Газета.Ru» пообщалась с одним из самых популярных ведущих телеканала Вячеславом Макаровым и расспросила его о самых рейтинговых проектах, включая «Маску», амбициях на собственное шоу и прошлом в КВН.

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