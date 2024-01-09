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Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Под управлением Путина в стране происходят мощнейшие и позитивные изменения Владимир Владимирович Путин выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах, которые пройдут в России 15-17 марта.

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