Компания устанавливает оборудование в Аризоне, которое планирует открыть в начале 2028 года, и возобновила работы на отстающем от графика объекте в Огайо На кампусе Ocotillo недалеко от Финикса Intel начала устанавливать оборудование на Fab 62, расположенной рядом с уже работающей Fab 52.