Дайджест дня: бюджетный Volkswagen, легальный Hongqi HQ9 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Volkswagen опубликовал тизер доступного электромобиля для Европы, который будет стоить менее 20 тысяч евро.
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