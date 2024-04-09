«Мне нужен только секс»: похудевшая Анфиса Чехова начала пугать мужчин

Телеведущая Анфиса Чехова уже давно не та пышная особа, какой была в начале своей карьеры. На одном из развлекательных шоу она призналась, что после похудения на три десятка килограммов ей стало не только легче дышать и чувствовать себя, но также многие мужчины перестали обращать на нее внимание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии