В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока

Распространенные причины досрочного закрытия вклада – это необходимость крупных непредвиденных расходов, а также появление более выгодных предложений по депозитам, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для Банки.