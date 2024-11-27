В ПСБ назвали две причины снять деньги с вклада раньше срока

Распространенные причины досрочного закрытия вклада – это необходимость крупных непредвиденных расходов, а также появление более выгодных предложений по депозитам, рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич в комментарии для Банки.
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