Нападающий «Барыса» Старченко: «Мы верили в то, что делали на льду»

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Нападающий ХК «Барыс» Роман Старченко подвел итоги встречи с санкт-петербургским СКА в Регулярном чемпионате Континентальной хоккейной Лиги сезона 2021/2022, в котором казахстанская команда одержала победу в серии послематчевых бросков — 4:3.