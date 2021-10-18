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Нападающий «Барыса» Старченко: «Мы верили в то, что делали на льду»

Нападающий ХК «Барыс» Роман Старченко подвел итоги встречи с санкт-петербургским СКА в Регулярном чемпионате Континентальной хоккейной Лиги сезона 2021/2022, в котором казахстанская команда одержала победу в серии послематчевых бросков — 4:3.

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