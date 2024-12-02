Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В В
    Эти заранее смоются по заграничным командировкам.Миллионы погибших...
  • Евгений МакЛауд
    наебулина с силуановым и прочими кудряшками и степашками в курсях, что хозяева их к ядерному армагедону приговорили???Миллионы погибших...
  • Алексей Тан
    ... что то похожее,.. но только содомитов и девок из борделя не хватает... и всё это сейчас происходит, в штабе СИОНИ...Исход войны с Рос...

Спутникам НАТО "прикрыли глаза", реальный итог работы "Орешника", рассекречены данные о предателях России

Спутникам НАТО "прикрыли глаза", реальный итог работы "Орешника", рассекречены данные о предателях России

Фото: Freepik Спутникам НАТО "прикрыли глаза" по приказу Белоусова, стал известен реальный итог работы "Орешника", рассекречены данные предателей России: рассказываем о событиях 30 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сп
сергей прохоров
Аэродрома Херсонес в Крыму нет. Это музейный комплекс.
Ответить
3 час.
АЛ
Александр Лагуткин
Может надувные макеты туда поставить... 😊
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх