«АвтоВАЗ» собрал первую предсерийную модель совершенно новой Lada 2023

Ранее компания «АвтоВАЗ» подтвердила, что в следующем году на рынок должны выйти две новые модели Lada B-класса, которые не будут иметь ничего общего с семейством Lada Granta.
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