Крупные криптовалюты остаются ниже исторических максимумов, пути восстановления разнятся

По состоянию на конец августа 2026 года ведущие криптовалюты торгуются на разном расстоянии от своих исторических максимумов: TRON — примерно на 21% ниже, биткоин — на 37%, BNB — на 49%, эфириум — на 50%, XRP — на 60%, Solana — на 67%.