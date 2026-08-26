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Крупные криптовалюты остаются ниже исторических максимумов, пути восстановления разнятся

Крупные криптовалюты остаются ниже исторических максимумов, пути восстановления разнятся

По состоянию на конец августа 2026 года ведущие криптовалюты торгуются на разном расстоянии от своих исторических максимумов: TRON — примерно на 21% ниже, биткоин — на 37%, BNB — на 49%, эфириум — на 50%, XRP — на 60%, Solana — на 67%.

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