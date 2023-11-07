Луческу может возглавить «Бешикташ»

Мирча Луческу после ухода из киевского «Динамо» может возглавить «Бешикташ». Бывший главный тренер донецкого «Шахтера», «Зенита» и киевского «Динамо» Мирча Луческу может стать наставником «Бешикташа», сообщает Digi Sport.
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