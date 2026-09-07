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Зашли в тупик: АдГ побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт — без абсолютного большинства

Зашли в тупик: АдГ побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт — без абсолютного большинства

Избирком Саксонии-Анхальт обнародовал предварительные итоги выборов в ландтаг. "Альтернатива для Германии" победила, удвоив результат, христианские демократы - партия канцлера Мерца - провалилась, абсолютного большинства нет ни у кого, а судьба будущей коалиции зависит от Союза Сары Вагенкнехт.

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