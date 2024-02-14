СК выясняет обстоятельства истязания несовершеннолетней девочки

Место ЧП — Новосибирская область. Расследуется уголовное дело. Мужчина обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России (истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.