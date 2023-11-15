Обжорство и жадность немцев. Завтрак в отеле...

Думаю, многие слышали о неприличном поведении русскоговорящих туристов в отелях с системой все включено, но мало кто знает, что западные европейцы, в основном немцы (именно немцы, а не граждане Германии из представителей других рас), абсолютно лишены каких-либо понятий об этикете и не обременены хорошими манерами и воспитанием.