Обжорство и жадность немцев. Завтрак в отеле...

Думаю, многие слышали о неприличном поведении русскоговорящих туристов в отелях с системой все включено, но мало кто знает, что западные европейцы, в основном немцы (именно немцы, а не граждане Германии из представителей других рас), абсолютно лишены каких-либо понятий об этикете и не обременены хорошими манерами и воспитанием.
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