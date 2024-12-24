Президент АРБ Тосунян назвал способ пресечь поджоги российских банкоматов

Президент АРБ Тосунян призвал государство усилить охрану банков после поджогов Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с NEWS.
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