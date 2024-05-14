Здоровые варианты фастфуда: какие блюда стоит выбирать для здоровья? Ирэн ОрлонскаяВ наше быстро меняющееся время многие из нас сталкиваются с необходимостью питаться быстро и удобно, что зачастую приводит к посещению фастфудов.