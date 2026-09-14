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Царьград

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Юрист Манько разъяснил, когда предъявление паспорта незаконно

Юрист Манько разъяснил, когда предъявление паспорта незаконно

Юрист Александр Манько объяснил, когда русским гражданам не нужно показывать паспорт. Он отметил, что требование скана на собеседовании или предоставление документа в частных учреждениях противоречит закону "О персональных данных".

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