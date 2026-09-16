Bloomberg: Немецкие больницы готовят к возможной войне с Россией и массовому потоку раненых

Бундесвер моделирует сценарий, при котором в случае конфликта России с НАТО в Германию ежедневно могут поступать до 1000 раненых военных.
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