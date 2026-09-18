БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Константин Самарин

Будет, будет, будет... А соляра как шла с Запада, так и идет на Украину. И тоннели, по которым поставляются ж/д составы с цистернами, так и не закупорены, и реверсные трубопроводы по поставкам газа из Европы неприкосновенны. Кому в России это выгодно, и кого надо "благодарить" за это???