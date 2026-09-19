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Царьград

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Что известно о публичной истерике Зеленского? ЦРУшники раскрыли его диагноз, а Туск - потери ВСУ: Трамп "послал Европу на Россию" без оружия

Что известно о публичной истерике Зеленского? ЦРУшники раскрыли его диагноз, а Туск - потери ВСУ: Трамп "послал Европу на Россию" без оружия

Всего за сутки в мире произошло множество крайне странных событий, которой, как минимум от части, могут быть связаны между собой: абсурд, издевательство, диктатура и истерики.

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