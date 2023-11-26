Алекс Албон повторил рекорд Макса Ферстаппена

Williams RacingВ 2023 году Алекс Албон стал единственным пилотом в Формуле 1, кто всухую переиграл своего напарника по команде в квалификациях — таец в 22 Гран При из 22 запланированных квалифицировался выше своего партнёра по Williams Racing, которым был Логан Сарджент.