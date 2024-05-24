Орбан: Венгрия проводит переоценку роли страны в рамках НАТО

В данный момент Венгрия проводит переоценку роли страны в рамках блока НАТО, идет большая работа над тем, чтобы определить, может ли республика оставаться членом альянса, сообщил в интервью на радиостанции Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.
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