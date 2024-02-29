Передавший видеопривет из Мексики депутат попал в новый скандал

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, прославившийся за счет видеопривета из Мексики во время проведения специальной военной операции (СВО), подрался с соседом и устроил беспорядок после празднования 23 февраля.
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