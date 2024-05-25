Гидролог Болгов: сброс воды на ДнепроГЭС может быть задействован в военных целях

Власти киевского режима могли открыть шлюзы на ДнепроГЭС в военных целях. Михаил Болгов, гидролог из Российской академии наук, высказал предположение, что целью этого действия могло быть причинение ущерба российским войскам.
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