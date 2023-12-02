"Блогер и певец" Шарлот арестован самарским судом до 24 января 2024 года.Персонаж, который ранее сжег российский паспорт и хотел вступить в ВСУ, полностью признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и заявил, что больше так не будет.
Извиняюсь перед русским народом...
Комментарии
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Сергей Гонтковский
знать. не знаю. уёбок. хайпануть решил. РАКОМ В ЗОНУ.
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11 час.
Андрей Тихонов
На такого певуна видать только дибилы ходят
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9 час.
Юрий Николаев
Признал ошибки, это хорошо. Теперь для ЗАКРЕПЛЕНИЯ памяти, несколько пасок на кичи или на СВО! Выбирает пускай сам.
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4 час.
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