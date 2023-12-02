Извиняюсь перед русским народом...

"Блогер и певец" Шарлот арестован самарским судом до 24 января 2024 года.Персонаж, который ранее сжег российский паспорт и хотел вступить в ВСУ, полностью признал свою вину в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих и заявил, что больше так не будет.