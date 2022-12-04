Польско-украинская война уже началась. Пока в окопах

К чему приведут стычки между поляками-наемниками и украинцами в ВСУ Польские наемники имеют привилегии по сравнению с военнослужащими ВСУ и относятся к украинцам свысока — об этом в своем Telegram-канале пишет офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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