Донбасс Сегодня

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Да, еще при ползущей инфляции и отсутствии повышения зарплаты надо покупать все меньше, чтобы вместиться в рамки зарп...Почему семейный б...
  • Миша Абир
    Где производят таких дебилов?В Лутугино спасал...
  • Валентин
    Выблядки, нелюди....Московские стриме...

Пять свердловских городов получат многомиллионные гранты на набережные и парки

Пять свердловских городов получат многомиллионные гранты на набережные и парки

Пять свердловских муниципалитетов по итогам V Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений, прошедшего в Нижнем Новгороде, получат федеральные гранты на благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх