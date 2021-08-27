Пять свердловских городов получат многомиллионные гранты на набережные и парки

Пять свердловских муниципалитетов по итогам V Всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений, прошедшего в Нижнем Новгороде, получат федеральные гранты на благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».