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Закон, порядок, государство

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В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в мошенничестве

Следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников группы, обвиняемой в мошенничестве, жертвами которой становились престарелые граждане.

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