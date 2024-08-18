В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в мошенничестве

Следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников группы, обвиняемой в мошенничестве, жертвами которой становились престарелые граждане.
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