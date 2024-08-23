В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах нубернатора

Работники метеорологических станций Обхорошее, Каменка, Упагда и Тимченко в муниципальном районе имени Полины Осипенко стали первыми, кто принял участие в выборах губернатора и депутатов законодательной думы Хабаровского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии