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В Хабаровском крае началось досрочное голосование на выборах нубернатора

Работники метеорологических станций Обхорошее, Каменка, Упагда и Тимченко в муниципальном районе имени Полины Осипенко стали первыми, кто принял участие в выборах губернатора и депутатов законодательной думы Хабаровского края.

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