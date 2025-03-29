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Почти полтора часа продлится солнечное затмение в Петербурге

Почти полтора часа продлится солнечное затмение в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать солнечное затмение почти полтора часа. В субботу, 29 марта, жители России станут свидетелями солнечного затмения, которое, в зависимости от местоположения, будет длиться от нескольких минут до полутора часов, пишет «Pro город будущего».

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