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Закон и Порядок

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Неужели это и есть ваши сюрпризы, Вика Нуланд? Путин собрал Совета Безопасности РФ

Неужели это и есть ваши сюрпризы, Вика Нуланд? Путин собрал Совета Безопасности РФ

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ Под конец прощального визита помощник госсека Вика ака печенька Нуланд обещала нам "много сюрпризов".

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Они никогда не поумнеют, это клиническое. Предателей нужно  изолировать и надолго, чтобы другие думали прежде чем делали.  Никакие потери денежных средств оправдать подобное варварство не могут. Люди жизни отдают за Родину, а эти твари за бабло готовы её продать.
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13 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Вы правы! Конечно причины, по которым эти твари идут на преступления, кроются скорее всего в большом гумманизме наших законов или даже не в самих законах, а в тех людях, которые обязаны исполнять закон.Вряд ли всем этим впаяют по полной, скорее всего пожурят и они отделаются небольшим штрафом за порчу имущества. Мы все видим, как у нас относятся к тем, кто готовит теракты или их исполняет.Сколько задерживают спецслужбы, особенно на новых воссоединенных с Россией территориях и ничего. Наверное кому-то дают небольшой срок или условно, но большинство отделывается штрафом. Вот и растет количество терактов, ведь этих людей исполняющих волю иностранных спецслужб, наверняка инструктируют и по поводу ожидаемого наказания.Когда задали вопрос одному авторитетному руководителю МВД о том влияет ли форма наказания на то, что человек готовится совершить теракт? То он ответил, что да безусловно.Это была тогда дискуссия в обществе по поводу отмены моратория на смертную казнь. Этот высокопоставленный чиновник ответил, что по его опыту многолетней службы в МВД, в большинстве случаев. высшая мера наказания очень сильно влияет на то, будет ли совершен тот или иной теракт, а также останавливает людей от совершения теракта, если они понимают то, что их могут приговорить к высшей мере и лишить жизни. Он также поделился своим жизненным опытом, когда встречался с отпетыми маньяками и сам был готов совершить самосуд над ними понимая то, что эти маньяки могут избежать достойного наказания и продолжить свои преступные деяния.Психологически тяжело жить в таком обществе нормальным людям, которые могут оказаться беззащитными перед преступниками или эти преступники избегают достойного наказания из-за коррупционной составляющей в органах правосудия.
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13 час.
Сергей Рубцов
Расстреливать без жалости, суда и следствия этих баранов!!!!
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13 час.

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