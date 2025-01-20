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Турнир по профессиональному муай-тай пройдет в Санкт-Петербурге

До этого известный боксер Дрозд запустит профессиональную лигу муай-тай. Вице-президент Федерации тайского бокса России, бывший обладатель титула WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд запускает профессиональную лигу Olimpbet Muay Thai Russian Series.

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