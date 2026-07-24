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Царьград

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Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с топливом в регионах

Минэнерго РФ сообщило об улучшении ситуации с топливом в регионах

Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил об улучшении ситуации с топливом в регионах, включая Забайкальский край, Кубань и Татарстан, благодаря мерам правительства.

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