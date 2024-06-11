Недавние слова президента России Владимира Путина об отсутствии планов брать Харьков для многих показались скорым окончанием СВО.
ЦГ: Киев может начать масштабное наступление с Чёрного моря
Комментарии
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Николай Герасименко
"Эксперты допускают начало наступления киевского режима со стороны Черного моря.", а можно озвучить фамилии этих экспертов! У шароварников кроме резиновых лодок и БЭК, базы хранения которых наши активно уничтожают, никаких боевых плавсредств нет, чтобы организовать морскую атаку на Крым.
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20 час.
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