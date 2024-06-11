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ЦГ: Киев может начать масштабное наступление с Чёрного моря

ЦГ: Киев может начать масштабное наступление с Чёрного моря

Недавние слова президента России Владимира Путина об отсутствии планов брать Харьков для многих показались скорым окончанием СВО.

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Комментарии
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Николай Герасименко
&quot;Эксперты допускают начало наступления киевского режима со стороны Черного моря.&quot;, а можно озвучить фамилии этих экспертов! У шароварников кроме резиновых лодок и БЭК, базы хранения которых наши активно уничтожают, никаких боевых плавсредств нет, чтобы организовать морскую атаку на Крым.
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