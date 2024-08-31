Гендиректор Arianespace отказался обсуждать замену найденных на свалке баков Vega

Генеральный директор европейского пускового оператора Arianespace Стефан Израэль отказался обсуждать замену найденных на свалке и снятых с производства двух из четырех баков четвертой ступени легкой ракеты Vega, которые необходимы для предстоящего запуска носителя.
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