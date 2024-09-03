Приходят сообщения, что утром прилетело по территории 179-го учебно-тренировочного центра войск связи (в/ч А3990) в Полтаве.
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Приходят сообщения, что утром прилетело по территории 179-го учебно-тренировочного центра войск связи (в/ч А3990) в Полтаве.
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