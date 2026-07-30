Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Алексей СТРЕПЕТОВ: В Оренбурге придется сложно: искусственное поле, жара

Алексей СТРЕПЕТОВ: В Оренбурге придется сложно: искусственное поле, жара

Приятно, что у Семака основной состав уже виден - нет, как раньше, постоянных перемен, но есть люди, которые могут помочь со скамейки Как выглядел «Зенит» в первых матчах сезона, кому нужно опасаться за место в составе и что может помешать петербургской команде в воскресном матче против «Оренбурга» - эти и другие вопросы мы обсуждали с заслуженным тренером России, экс-футболистом «сине-бело-голубых».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии