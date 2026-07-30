Алексей СТРЕПЕТОВ: В Оренбурге придется сложно: искусственное поле, жара

Приятно, что у Семака основной состав уже виден - нет, как раньше, постоянных перемен, но есть люди, которые могут помочь со скамейки Как выглядел «Зенит» в первых матчах сезона, кому нужно опасаться за место в составе и что может помешать петербургской команде в воскресном матче против «Оренбурга» - эти и другие вопросы мы обсуждали с заслуженным тренером России, экс-футболистом «сине-бело-голубых».