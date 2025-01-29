Бутина рассказала о решении Трампа, которое помогло ей освободиться раньше

Депутат Мария Бутина рассказала в интервью aif.ru, что ей удалось выйти из американской тюрьмы на несколько недель раньше из-за решения Дональда Трампа предоставить льготы заключенным с высшим образованием.
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