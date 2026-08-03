Индекс деловой среды российских промышленников снизился до минимального уровня за год в июле 2026 года

В июле 2026 года сводный индекс деловой среды, рассчитываемый на основе опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), снизился на 1,4 пункта и достиг 42,4 пункта — минимального значения за последний год.
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