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Русская весна

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Новый премьер Британии ушёл в отпуск через 2 недели

Новый премьер Британии ушёл в отпуск через 2 недели

Новый премьер Британии Энди Бернэм ушёл в отпуск через 2 недели работы главой правительства. The Times со ссылкой на представителя канцелярии премьера пишет, что отпуск Бернэма продлится до конца этой недели.

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