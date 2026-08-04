Новый премьер Британии ушёл в отпуск через 2 недели

Новый премьер Британии Энди Бернэм ушёл в отпуск через 2 недели работы главой правительства. The Times со ссылкой на представителя канцелярии премьера пишет, что отпуск Бернэма продлится до конца этой недели.
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