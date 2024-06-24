Модель Погребняк призналась, что участвовала в забеге на 6 месяце беременности

Модель Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что Ольга Бузова и Алана Мамаева не смогли отговорить ее от участия в забеге во время беременности, поэтому решили пройти дистанцию вместе, не торопясь.
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